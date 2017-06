O festival realiza-se debaixo da escultura artística «The Umbrella Sky», com milhares de chapéus-de-chuva coloridos, e em ruas do centro histórico. Da programação musical fazem parte nomes como os de Resistência (sábado, 1 de julho), Orquestra 12 de Abril com Manuela Azevedo (domingo, 2 de julho), Amor Electro (sexta-feira, 7 de julho), Mishlawi (sábado, 8 de julho), Piruka e Anthony B (sábado, 15 de julho), José Cid (sexta-feira, 21 de julho) e Gabriel O Pensador, que encerra o certame na noite de dia 23.

A entrada é livre. Estão programas atividades como aulas de zumba e o desfile do Carnaval Fora D’horas.