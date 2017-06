Sonorgás investe no norte com apoio do BEI

O gás natural vai chegar a novas áreas na zona norte de Portugal. A Sonorgás vai expandir as suas redes de distribuição e conta com o apoio do Banco Europeu de Investimento (BEI), que concedeu um empréstimo de 29 milhões de euros.