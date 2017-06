Rui Veloso, António Zambujo e Paulo de Carvalho são alguns dos destaques. A estes juntam-se João Gil, Ala dos Namorados, Carlão, Celina da Piedade e Tatanka, Gisela João, Mão Morta, João Afonso, Capicua, Hélder Moutinho, Valete, Pedro Jóia e a banda espanhola Amparanóia.

"Mudou muito, a música portuguesa, mas a festa tem acompanhado essas mudanças e etapas e prestado o seu contributo para a valorização do que se vai fazendo, desde a música de intervenção ao jazz, ao fado - que se discutia se haveria lugar para ele, em 1976... agora, há muito fado e bom! -, até à música erudita", comentou o membro do Comité Central e programador Ruben de Carvalho.

A programação musical começa na sexta-feira, 1 de Setembro depois do discurso de abertura do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, por volta das 19:00, com o habitual concerto sinfónico, este ano dedicado à "Revolução de Outubro de 1917, 100 anos de futuro", com obras de Borodine, Stranvinsky e Shostakovich, entre outras.