De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão subir mais de dez graus durante o fim de semana.

A previsão aponta para uma subida ligeira da temperatura máxima no sábado. Já no domingo os termómetros poderão registar os 35 graus, sendo Santarém o distrito mais quente do país.

Durante a próxima semana espera-se que a terça-feira registe temperaturas entre os 36 e os 38 graus.