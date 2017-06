Jordan Westerberg estacionou o seu carro perto do ginásio onde costuma treinar, em Saint Louis, Estados Unidos da América. No entanto, quando chegou ao local o carro já não estava lá.

O homem foi treinar com a sua mulher, mas quando regressaram ao local de estacionamento o veículo tinha sido engolido por um buraco que, de acordo coma Associated Press, tinha mais de seis metros de profundidade e três de cumprimento.

O incidente não causou vítimas ou feridos, estando-se ainda para apurar as suas causas. No entanto, coloca-se a hipótese de ser falta de areia, que é colocada no subsolo e que tem como função suportar o peso do cimento e do que está por cima dele.