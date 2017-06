Esqueça as dietas exclusivamente líquidas. No novo detox do Go Natural há os inevitáveis sumos e sopas, mas há também papas e barritas de sabores tão inusitados como abóbora e beterraba.

Este novo plano garante todos os nutrientes para um dia e tudo o que vem na caixa mágica tem a garantia de ser livre de lactose, glúten, sal e açúcar. Mas calma, há sabor, garantimos. São quatro sumos, duas sopas, papas de aveia, uma barrita, fruta desidratada, frutos secos e toppings para tornar tudo mais apetecível. Está pensado para um dia, mas pode ser prolongado por três.

Joana Martoreel, fundadora da Go Natural, explica que este plano de detox é mais fácil de realizar. “Nos anteriores era preciso comprar alguns produtos extra, as validades eram curtas. Pegamos nessas falhas para fazer algo melhor”. Assim, este no plano contempla todas as refeições para um dia e, devido ao sistema ‘cook and chill’, com o qual as refeições são refrigeradas mal acabam de ser confecionadas, o prazo de validade das sopas passou a ser de vinte dias. “Esta é uma experiência de prazer”, garante.

Aproveitando o lançamento do novo kit, a marca aproveitou para apresentar uma série de novas receitas criadas pela chef Anna Lins. A pensar no verão, e tendo uma atenção extra com a procura cada vez maior de produtos vegetarianos e vegan, existem sandwiches e wraps de legumes e noodles de curgete com tomate e azeitona. Além disso, há um novo penne de frango com manjericão, linguini balsâmico com salmão, moussaka vegetariana e, para os paladares mais picantes, caril de lentilhas, caril thai de frango e frango tandoori com bróculos.

Pelas mãos do chef convidado Nuno Queiroz Ribeiro surgem as sobremesas que dão o final feliz a esta refeição. Além das já conhecidas bolinhas energéticas, o acompanhamento perfeito para um café, existem agora também duas opções de mousse: de frutos do bosque adoçado com geleia de agave e mousse de manga e maracujá que vai buscar o doce às tâmaras.

O plano diário tem um custo de 27,95€, sendo que a aquisição imediata de três planos, nos restaurantes Go Natural, fica por 79,00€.