Na cidade de Ahvaz, no Irão, os termómetros atingiram esta quinta-feira os 54 graus célsius, o equivalente a 129.2 graus fahrenheit, dizem os serviços meteorológicos do país.

Caso se venha a confirmar, este será o segundo país com o recorde do dia mais quente da história do planeta, seguido do estado norte-americano da California, em Death Valley, cujas temperaturas ascenderam até aos 57 graus celsius no ano de 1913.