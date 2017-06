Um homem foi detido por tentar atropelar várias pessoas, nesta quinta-feira, em frente a uma mesquita, em Paris.

De acordo com o jornal Le Parisien, o homem afirmou que se queria vingar das dezenas de mortes que os ataques islâmicos fizeram nos últimos anos na capital francesa.

O homem tentou, várias vezes, derrubar as barreiras altas e ultrapassar o elevado pavimento que protegem o edifício da mesquita. Ninguém ficou ferido.

Várias testemunhas disseram ao Le Parisien, que viram o carro a dar voltas à mesquita e que acharam estranho, quando de repente se aperceberam que a intenção era atropelar os pedestres.

Após bater noutro carro, o homem fugiu do local a pé, mas acabou por ser detido na sua casa.

Attempted vehicle-ramming reported at #Créteil mosque, #Paris, suspect arrested at the scene, no injuries reported: https://t.co/e1SGjOMuiB pic.twitter.com/NQoVSWT7Bd