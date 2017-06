Manifesto anti-Guerra

Urge, no entanto, afastar de vez este tipo de pessoas aparentemente malformadas e de caráter duvidoso da nossa rota. Deixemos isso para o Carvalho. Conseguiremos, sem eles, ganhar na mesma, acredito mesmo que ganharemos muito mais até. Basta pum basta! Pim!

Se o Pedro Guerra é do Benfica, eu quero ser de outro clube qualquer. Esta é a frase que mais me vem à cabeça quando, por azar, esbarro nas opiniões, dissertações e pantominices desta personagem. Mas já lá vamos. Sou do Benfica desde que me conheço e sócio do clube desde os três meses. Dizem-me (já não me recordo bem) que aprendi a ler mais rápido quando, nos intervalos para o almoço (na altura, no início da minha escola primária), o meu avô me ia buscar, sempre com “A Bola” debaixo do braço, e eu, sôfrego por ler “as gordas”, emaranhava-me num jornal à altura quase maior que eu, esquecendo-me por vezes que tinha o tempo contado para almoçar.

Sempre fui por isso, como podem imaginar, um indefetível defensor das minhas cores, um entusiasta permanente quando as conversas saudáveis com amigos de outros clubes surgem “à mesa”, um guardião daquilo que entendo ser a mística e os valores que consubstanciam este amor por vezes inexplicável. Mas não sou estúpido nem acho que para ganhar vale tudo. Sempre me causaram uma certa repulsa os bajuladores e os que, cegos de mente e espírito, defendem que é branca uma coisa evidentemente preta só porque alguém diz que sim.

É por essa razão que me encho de vergonha quando vejo alguém diametralmente oposto aos valores que defendo e aos princípios que tento seguir representar ou defender o meu Benfica. E nada tem a ver se o famoso caso dos emails que veio agora à baila é verdade ou é corrupção ou seja lá o que for. Eu continuo a acreditar e a desejar que não e que tudo será reposto nas instituições devidas. E, para o bem ou para o mal, que se investigue, que se apure, que se tirem todas as dúvidas e que pague quem infringiu alguma lei, como deveria ter acontecido no “Apito Dourado” ou quando um vice-presidente depositou 2 mil euros na conta de um árbitro.

Aqui, a minha “Guerra” é outra. E só me faz recordar esse famoso texto do brilhante Almada Negreiros sobre o escritor Júlio Dantas porque, de facto, tudo aquilo que vejo nele é absolutamente contrário ao que quero de mim. Tudo me soa a falso, a patético, a hipocrisia, já não aguento sequer a voz dele, não consigo já olhar para ele sequer. O “meu” Benfica não é isto nem é ele. Tem de ser muito mais e tem de se dissociar deste tipo de personagens que gravitam à sua volta.

O Manifesto dizia: “Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi! É um coio d’indigentes, d’indignos e de cegos! É uma resma de charlatães e de vendidos…” E eu tenho muita consideração por várias pessoas que por lá andam e não posso nem devo equiparar as intenções.

Urge, no entanto, afastar de vez este tipo de pessoas aparentemente malformadas e de caráter duvidoso da nossa rota. Deixemos isso para o Carvalho. Conseguiremos, sem eles, ganhar na mesma, acredito mesmo que ganharemos muito mais até. Basta pum basta! Pim!