De acordo com o Record, o Sporting vai avançar para a compra do passe à Roma. Já quanto a questões salariais, o marfinense aceitou baixar o salário para 1,5 milhões de euros por ano, livres de impostos (valor que Bas Dost aufere, sendo o mais bem pago do plantel).

Para compensar o avançado de 29 anos, os verde e brancos preparam-se para oferecer um prémio de assinatura mais alto a fim de atenuar a diferença para outras propostas recebidas por Doumbia. Nas próximas horas, o negócio deve ficar concretizado.