Procura-se: ministro da Educação com coragem

Se ninguém mudar nada, vai continuar tudo na mesma. O modelo de ensino público não irá evoluir

Vivemos no mundo dos big data, do programatic, dos smartphones, smartwatches, drones, do VR, da internet das coisas e das hololenses. Mas o nosso sistema de ensino continua preso ao velho mundo dos quadros de giz, das salas de aula arcaicas, dos manuais escolares em papel, dos professores que evoluem na carreira por antiguidade, dos professores cuja verdadeira profissão é serem caciques dos vários sindicatos dos professores, dos exames nacionais, das áreas de estudo e dos formalismos idiotas.

Vivemos num mundo em que o principal tema dentro das empresas é a sua transformação digital. Mas, incompreensivelmente, pagamos os nossos impostos para termos um sistema de ensino que é igual ao tempo em que nós, os nossos pais e os nossos avós lá andavam. Para quê mudar uma coisa que nunca funcionou bem? É isto que devem pensar os nossos políticos e os nossos dirigentes da função pública.

É incompreensível que todos os governos dos últimos anos – à esquerda e à direita – não tenham tido a coragem política de fazer uma reforma profunda e estrutural do nosso modelo de ensino público.

É incompreensível que o reacionarismo marxista dos sindicatos continue a impedir que se faça uma verdadeira mudança neste setor.

É inadmissível que praticamente se vete o acesso dos jovens à profissão de professor, continuando a fazer progredir na carreira profissionais com base no critério único da antiguidade. Ninguém consegue explicar a estas pessoas que isto é errado quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista das boas práticas de gestão?

Fará sentido, nos dias de hoje, que o ensino secundário esteja dividido em agrupamentos? Não faria muito mais sentido cada estudante escolher as suas disciplinas livremente? Fará sentido, nos dias de hoje, a existência de manuais escolares em papel? Fará sentido, nos tempos que vivemos, que os estudantes sejam confrontados com um ambiente de formalismo onde ainda se usam lápis e cadernos e existem horários que obrigam os miúdos a entrarem a horas que muitas das empresas já nem sequer praticam?

Não estará na altura de questionarmos se estamos a preparar bem os nossos jovens para a sua vida ativa? Este modelo de educação chato e bolorento não estimulará apenas a memorização? Num mundo em que as soft skills são mais valorizadas do que os graus académicos, não estaremos pura e simplesmente a preparar mais jovens para engrossarem os números dos centros de emprego? Onde é que se estimula a criatividade? Onde é que se estimula o empreendedorismo dos estudantes? E as técnicas de negociação? E o falar em público? E a programação?

São imensas as perguntas, muitas fazem sentido, outras, provavelmente, não. Mas sobre este processo tenho uma certeza absoluta: se ninguém mudar nada, vai continuar tudo na mesma. Ou seja, o modelo de ensino público português não irá evoluir.

Publicitário