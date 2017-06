O jornal espanhol El Confidencial reproduz o teor do contato telefónico entre o craque português e o presidente do Real Madrid, a propósito da alegada vontade em sair do clube por se sentir perseguido pelas finanças espanholas. “Nunca disse que queria sair do Real Madrid. Comentei, num jantar com companheiros da seleção, que estava magoado, que me sentia maltratado, perseguido e tratado como um delinquente, quando cumpri as minhas obrigações fiscais seguindo as instruções dos meus assessores e advogados, tanto em Inglaterra como em Espanha”, começou por explicar CR7.

“Quem pensa que iria ter com o presidente para lhe exigir uma melhoria de contrato por causa do assunto da Agência Tributária, não me conhece. Não funciono assim”, fez questão de esclarecer.