Uma enfermeira foi demitida do Hospital Memorial Arcoverde, em Pernambuco, na última terça-feira (27), depois de filmar o ator brasileiro Fábio Assunção dentro da unidade hospitalar.

De acordo com um comunicado divulgado pela direção do hospital, a enfermeira filmou e divulgou imagens do ator e de outros clientes sem o consentimento da direção.

Esta unidade “lamenta profundamente esta infeliz iniciativa, condenando veemente tal atitude, decidindo de imediato o afastamento definitivo deste funcionário que feriu o código de ética, a imagem da instituição e do referido ator", pode ler-se na mensagem.

O ator brasileiro é muito conhecido pelo seu trabalho em telenovelas da Rede Globo.