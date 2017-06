A entrada é livre. Estão confirmadas as participações de algumas das vozes do álbum "Duetos", editado em Maio.

Carlos do Carmo, Tozé Brito, Agir, Mafalda Sacchetti e Tatanka estarão em palco com Paulo de Carvalho. O cantor irá revisitar alguma das canções mais icónicas da sua obra.

"Duetos" onta ainda com convidados como António Zambujo (em “Os Meninos de Huambo”), Camané (em “Os Putos”), Raquel Tavares (“O Homem das Castanhas”), José Cid (“Nini Dos Meus Quinze Anos”) ou Marisa Liz (no histórico “E Depois Do Adeus”, que serviu como primeira senha no 25 de Abril de 1974).