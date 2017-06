A reação do presidente do Benfica ao último capítulo da novela dos emails e a fotografia de Ronaldo com os filhos gémeos ao colo estão a marcar a atualidade, merecendo grandes chamadas de capa em vários jornais generalistas, além dos desportivos.

O SIRESP e as falhas no combate ao incêndio em Pedrógão Grande são também assuntos que se repetem nas primeiras páginas dos jornais desta sexta-feira.

Os precários e o roubo de munições no paiol de Tancos também aparecem destacados em mais do que um jornal.

Correio da Manhã

Ministra com carro assaltado na noite da tragédia

Vieira: O principal Bruxo é Rui Vitória. Presidente do Benfica diz que "todas as acusações são falsas e infundadas"

CR7 mostra ao mundo Mateo e Eva. Dispensa da Seleção agita balneário. Decisão não caiu bem a alguns jogadores

Segurança Máxima no casamento de Bruno. Convidados passam por detetor de metais. Chefe da operação é o segurança particular de Ronaldo

Roubam material de guerra em quartel

Jornal de Notícias

Metade do país aceita corrupção autárquica

Treze milhões em donativos sem data para chegar a Pedrógão

Ataque informático congela carga nos portos e afeta exportações

Ronaldo mostra Mateo e Eva

Público

Renegociações do SIRESP foram feitas à custa do corte de meios

Surto de tuberculose em colégio do ensino especial

Manuel Pinho: "Sempre tive o cuidado de não me envolver com a EDP"

Ministério avisa enfermeiros: É ilegal parar os blocos de partos

Governo integra precário com um ano de experiência

Diário de Notícias

Paióis sem videovigilância há dois anos. Lança-granadas e engenhos explosivos roubados em Tancos

Siresp. Governo esconde alterações ao contrato

Empregos de Verão. Em Junho oferta esteve 25% acima do ano passado

Património Mundial. Turismo em elvas aumentou 300% em cinco anos

Taça das Confederações. O algoritmo dos penáltis que teria ajudado Portugal

Jornal de Negócios

Preço das casas em Lisboa é o dobro do país

Estado recusou vender SIRESP

Precários podem perder salário com integração

Santa Casa contrata banco para avaliar Montepio

PPR europeu avança daqui a dois anos

Estar no Airbnb sem registo dá multa até 35 mil euros

Jornal Económico

Siresp vai custar ao estado mais 200 milhões de Euros

Manuel Pinho ouvido na PJ como arguido

Esmeralda Dourado vai gerir malparado

Soares Machado: "custas judiciais têm de ser revistas"

Portugal está a convergir com a Europa

A Bola

Vieira fala pela primeira vez da polémica dos emails. "o nosso principal bruxo é Rui Vitória"

Seleção. Raphael Guerreiro dispensado

Record

Luís Filipe Vieira: "O nosso bruxo é o Rui Vitória

Leão perto de garantir o avançado. Doumbia está em Lisboa

Ronaldo já conhece os gémeos

O Jogo

Emails. Vieira diz que "é falso"

"Casillas apresenta-se no dia 3"

Doumbia leão em definitivo

Domingo há Herrera e Jiménez

Lei anti-Bruno vetada em AG