Dolores Aveiro e as irmãs de Cristiano Ronaldo já reagiram à divulgação da primeira fotografia dos filhos gémeos do craque português.

Através das redes sociais, a família comentou a fotografia partilhada por Cristiano Ronaldo e não escondeu a alegria pela recente chegada de dois novos membros à família Aveiro.

"Estou muito feliz com mais dois membros na família", escreveu a mãe do internacional português, na conta oficial do Instagram.

Já Kátia Aveiro referiu: “Deus é maravilhoso… Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra… Amém… Assim se colhe o fruto que foi plantado… amém”.

Elma Aveiro também mostrou o orgulho no irmão: “Que orgulho tão grande que tenho de vocês. Amo, amo, amo”.

Recorde-se que craque português decidiu mostra estar quinta-feira, dia 29, a primeira foto dos filhos.