O casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, que decorre esta sexta-feira no casino do Hotel Pullman City Center em Rosário, Argentina, irá contar com segurança reforçada.

Os noivos contrataram 300 agentes para vigiarem o local da cerimónia, os arredores e todos os locais onde os convidados passem. Já na cidade, a operação fica a cargo das forças estaduais e federais.

Segundo avança a AFP, o casamento contará com a presença de 260 convidados e ainda 155 jornalistas.