HNA Open de France, no percurso Albatroz do Le Golf National, em Paris, onde irá jogar-se a Ryder Cup para o ano, é um dos mais importantes eventos do ano, com 6,1 milhões de euros em prémios. Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia estão apenas no grupo dos 96º classificados, com 73 pancadas, 2 acima do Par.

O cut está a Par do campo e o líder é o inglês Paul Waring com 64 (-7).

No SSE Scottish Hydro Challenge no Macdonald Spey Valley Golf Club, em Aviemore, de 250 mil euros em prémios, Ricardo Santos ainda andou bem classificado, ao cumprir os primeiros nove buracos em -1 (o back nine do campo), mas depois teve uma série negra de 4 pancadas perdidas nos últimos seis buracos para se fixar no 61º posto (empatado), com 74 (+3), a apenas 1 shot do cut provisório.

«Esteve um dia duro de roer, com chuva, vento e muito frio. Joguei bem, estive regular durante o dia todo, apenas um mau tee shot no buraco 9. Apesar disso fiquei satisfeito pela forma como lutei do início ao fim» comentou Ricardo Santos, que terminou com duplo-bogey no 9.

Tomás Silva é 86º empatado com 75 (+4), enquanto João Carlota está no 155º lugar, entre 156 participantes, com 86 (+15).

«Foi um dia muito complicado aqui na Escócia. Muita chuva, muito frio e muito vento ao longo do dia, que se intensificou ao longo da tarde. Senti-me bem, ainda assim, seria normal fazer mais bogeys e estava a conseguir fazer uma boa gestão do jogo. Apenas tive um pouco de azar no 18, em que o taco escorregou-me das mãos no tee shot e foi para out-of-bounds. Acabei por fazer 1 duplo-bogey no 18», disse, por seu lado, Tomás Silva.

O Challenge da Escócia é comandado pelo galês Richard James com 65 (-6).