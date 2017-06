O estado de graça na saúde parece estar a ceder. As críticas chegam de figuras ligadas aos cuidados de saúde e conotadas com a maioria que apoia o governo, e desta vez não é uma questão de orçamento, mas de estratégia. O grupo reúne-se hoje com a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, para apresentar o diagnóstico e propor medidas que alterem o rumo da política de saúde, que lamentam não apresente ainda “sinais de mudança” face ao modelo dos últimos anos.

O objetivo é pôr a promoção da saúde na agenda política, explicou ao i Cipriano Justo, médico de saúde pública, antigo militante do PCP e um dos subscritores de uma carta dirigida ao PS e que foi assinada por 25 pessoas, incluindo nomes como Jaime Mendes, ex-presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, o médico Jorge Espírito Santo, sindicalistas como Mário Jorge Neves ou Guadalupe Simões e José Aranda da Silva, antigo presidente do Infarmed e porta-voz do Observatório Português dos Sistemas de Saúde.

Para Cipriano Justo, a ausência de uma nova política de saúde não resulta de falta de dinheiro, mas de “falta de vontade política” de fazer uma reorientação estratégica de forma a que se pense não só em cuidar dos doentes, mas em criar condições para vidas mais saudáveis – um dos indicadores em que Portugal sai mal na fotografia europeia. E a inação pode sair cara, avisa o médico. “Não é uma mudança no curto prazo, é um processo de longo prazo, mas tem de se iniciar. Se não se inicia, o sistema de saúde torna-se insustentável, e tem-se trabalhado a sustentabilidade apenas pela via do financiamento, quando vai muito além disso.”

Uma das medidas que propõem é a criação de estruturas ao nível dos concelhos onde se sentem à mesma mesa e de-senvolvam planos de saúde locais representantes dos serviços de saúde, escolas, Segurança Social ou associações, com autonomia e orçamento próprio, para tomar medidas que promovam e incentivem estilos de vida saudáveis, a outra face de uma política de saúde historicamente hospitalocêntrica. “Estamos a falar de criar parcerias ‘público-público’. Queremos que estas estruturas sejam um softpower. Atualmente, toda a gente anda a fazer umas coisinhas, mas não se faz nada sistematicamente ao longo do tempo. Faz-se alguma prevenção, ainda que não seja a necessária, mas a promoção da saúde está a descoberto.”

A notícia de que havia personalidades de esquerda a questionar as atuais políticas de saúde, publicada pelo “DN” na terça-feira, parece ter acelerado o encontro que o grupo tinha solicitado ao PS por carta a 8 de junho. Até esta semana, disse ao i Cipriano Justo, não tinham tido resposta. “Pelos vistos, só olharam para a carta quando saiu a notícia.” A reunião foi marcada para esta sexta e, entretanto, também o Bloco de Esquerda e o PCP se mostraram disponíveis. A reunião com o Bloco terá lugar também esta tarde. Já o encontro com o PCP ficou marcado para 15 de julho.

Na carta, a que o i teve acesso, os subscritores assumem-se como apoiantes dos acordos de 10 novembro de 2015, que permitiram ao PS constituir governo, mas assinalam que “as várias greves dos profissionais de saúde representam sinais que devem ser entendidos e interpretados como manifestações críticas da situação que se está a viver no setor”.

Na missiva são apresentados indicadores que merecem preocupação, como o facto de os portugueses terem uma esperança de vida saudável aquém de outros países europeus – com apenas 70% dos anos de vida com saúde – e um excesso de mortalidade que se verifica, sobretudo nos idosos, no inverno e no verão. Metade da população com excesso de peso e a demora no acesso a consultas são outros alertas dos peritos. No final de 2016, revelam, havia 206 829 utentes do SNS à espera de consulta há mais de 150 dias, o prazo máximo recomendado previsto na lei.