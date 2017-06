Apito Dourado, emails e bruxos

A história dos emails do Benfica divulgados pelo FC Porto teria, seguramente, outra repercussão caso fosse apresentada por outra entidade que não o clube do dragão.

É óbvio que são muitos aqueles que olham para estas denúncias achando que fazem lembrar aquelas birras entre crianças rivais em que a mais forte fez batota no passado, mas foi enfraquecendo e começou a atirar pedras, leia-se emails, ao outro.

Independentemente de o Apito Dourado ter sido um dos processos mais vergonhosos da justiça portuguesa, nada disso invalida o conteúdo dos emails agora revelados. A justiça que no passado falhou redondamente não pode seguir o mesmo caminho. A investigação tem de apurar se o Benfica conseguiu influenciar árbitros, leia-se comprar, ou não. Isso é que é fundamental nesta história. Esperemos, pois, pelo desenrolar dos acontecimentos...

Mas de todas as histórias reveladas, há algumas que são verdadeiras pérolas. Se o clube da Luz influenciava os árbitros, por que carga de água precisaria de recorrer aos serviços de um “bruxo”? Este serviço do especialista guineense é verdadeiramente genial e fez-me lembrar um Brasil-Colômbia a que assisti pela televisão há uns anos em Trancoso, bela terra essa do Nordeste brasileiro.

Como o jogo não tinha grandes motivos de interesse – passava-se quase todo no meio-campo –, alguém soltou uma “boca”: “Os bruxos estão empatados e a bola não chega a nenhuma baliza.” Como é possível, a ser verdade, o Benfica ter pago milhares de euros a um bruxo para ganhar campeonatos e taças de Portugal? Por outro lado, o FC Porto, ao divulgar este email, está a dizer, sem se aperceber, que oBenfica reconhecia que não mandava na arbitragem. Ou, então, tudo não passa de uma manobra de diversão para mostrar num futuro próximo novos e mais preocupantes emails comprometedores para o clube da Luz.

P. S. Já agora, será verdade que quem tinha acesso aos emails do Benfica também tinha acesso aos do FC Porto e do Sporting?