Pedro Lencart subiu do 48º lugar ao 19º, entre 144 representantes da elite europeia.

O ex-campeão nacional amador teve uma boa segunda volta de 68 pancadas, 4 abaixo do Par do Old Course do Walton Heath Golf Club, em Inglaterra, para consolidar a sua posição bem dentro do cut provisório que irá decidir-se amanhã (sexta-feira), favorecendo o top-60.

Pedro Lencart, que no ano passado venceu o The Junior Open, um dos mais importantes torneios europeus de sub-16, totaliza agora 139 pancadas, 5 abaixo do Par, tendo jogado duas voltas seguidas abaixo do Par (-1 e -4), num percurso desafiador como aquele que já recebeu a Ryder Cup e a fase de qualificação do US Open.

Os outros dois portugueses, a disputarem o torneio pela terceira vez consecutiva, necessitavam hoje de boas voltas para colocarem-se em posição de passar amanhã o cut, mas a situação complicou-se.

Vítor Lopes caiu para o grupo dos 116 classificados com 150 (74+76), +6, enquanto João Girão manteve o 127º lugar empatado com 152 (77+75), +8.