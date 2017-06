Portugal foi o país escolhido pela Associação Europeia de Golfe (EGA) para acolher a primeira edição do novo Campeonato da Europa por Equipas de Golfe Adaptado, evento que se iniciou hoje (quinta-feira) no percurso Sul da Quinta do Lago, prolongando-se até ao próximo Sábado.

Há já alguns anos que a Associação Europeia de Golfe Adaptado (EDGA) realiza torneios para golfistas com deficiência e Portugal tem realizado várias competições no Algarve, mas 2017 marca uma nova etapa do golfe adaptado por, pela primeira vez, a EGA ter assumido a organização do Europeu.

O Campeonato da Europa de Golfe Adaptado, que tem como diretor de torneio o português João Coutinho (também diretor-técnico nacional da FPG), compreende dois torneios em simultâneo: o Europeu por Equipas e a Taça das Nações.

O Europeu por Equipas atraiu 32 jogadores com handicap máximo de 18,4 em representação de nove países e joga-se em stroke play gross.

Já a Taça das Nações conta com 26 jogadores com handicap máximo de 36, em representação de oito países e joga-se em stableford net.

Os dois torneios decorrem em simultâneo e ambos estendem-se a 54 buracos, 18 por dia, com a jornada de hoje a ter decorrido em foursomes (uma variante de pares), a de amanhã (sexta-feira) em greensomes (outra variante de pares) e a de Sábado em singles (individual).

O agregado dos dois foursomes, dos dois greensomes e dos três melhores resultados de singles (dos quatro possíveis) irão constituir o resultado final de cada equipa.

A EGA atribuirá medalhas de ouro, prata e bronze às equipas que se classificarem nos três primeiros lugares.

O Europeu por Equipas de Golfe Adaptado está a decorrer num campo de enorme prestígio, uma vez que o South Course da Quinta do Lago já recebeu por oito vezes o Open de Portugal do European Tour.

O presidente da FPG, Miguel Franco de Sousa, na sua mensagem enviada a todos os competidores, disse: «É uma grande honra sermos anfitriões do 1º Campeonato da Europa por Equipas de Golfe Adaptado na Quinta do Lago, no Algarve, em Portugal. Reunir atletas de tantos países para um campeonato tão prestigiado é uma responsabilidade tremenda e tentaremos providenciar uma experiência verdadeiramente competitiva a todos os jogadores. O campeonato deste ano é organizado sob a égide da EGA, a única entidade que pode atribuir títulos de campeões europeus».

No final da primeira jornada, a França lidera o Europeu por equipas, com 164 pancadas, 20 acima do Par; enquanto na Taça das Nações a Dinamarca comanda com 64 pontos.

Para além de França e Dinamarca, estão ainda no Algarve jogadores de Espanha, Holanda, República Checa, Inglaterra, Finlândia, Israel, Itália, Suécia e Alemanha.

O Campeonato da Europa por Equipas para Golfe Adaptado, organizado pela EGA e pela FPG na Quinta do Lago, é apoiado também pelo R&A, Turismo do Algarve, Rolex e Investec.