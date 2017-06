O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reagiu às polémicas acusações do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que tinha dito que os encarnados usaram um bruxo para dar sorte à equipa.

“Quero fazer uma confidência sobre os nossos resultados: o nosso feiticeiro mor, ou principal bruxo, é o Rui Vitória”, disse Luís Filipe Vieira no jantar com os deputados benfiquistas citado pelo jornal A Bola.

“No nosso clube não existem atos praticados à margem da lei, nem condutas que possam ser objeto de censura. A seu tempo este facto ficará claro para todo”, acrescentou.