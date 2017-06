Nos últimos meses Eduardo Beauté tem partilhado vários desabafos nas redes sociais, onde fala sobre o divórcio com Luís Borges, com quem esteve casado durante oito anos.

Desta vez, no vídeo, o cabeleireiro aparece visivelmente emocionado. “Infelizmente a minha vida tornou-se pública. Queria deixar aqui este meu testemunho de que vivi momentos maravilhosos durante os meus 50 anos. Tive momentos de sofrimento, de desespero, mas também tive coisas muito boas”, começa por dizer.

“Quando achei que tinha encontrado o melhor da minha vida há oito anos atrás, que seria a pessoa que provavelmente me faria feliz, com quem eu iria ter uma família linda, e sem querer condenar ninguém, tudo foi destruído”, acrescentou Beauté, referindo-se a Luís Borges.

“Sofri muito em silêncio durante os oito anos. Passei por momentos muito difíceis que nem os meus melhores amigos sabem. A pessoa com quem estava a partilhar a minha vida era muito mais jovem e trazia muitos traumas, muitos traumas. Fui pai, companheiro, amigo. Por isso, durante os primeiros cinco anos fui o herói dessa pessoa. Lutei para que tivesse uma família, lutei para ser feliz com ele. Depois vieram os filhos. Fui muito magoado, mal tratado verbalmente, ouvi e vi coisas horríveis. Vi a minha casa a ser destruída”.

Para além destes desabafos, Eduardo faz algumas críticas ao seu ex-marido, revelando que “o egocentrismo, a arrogância, até alguma maldade que me foi feita fez com que eu gritasse ao mundo, porque não tinha outra forma de chegar até ele. Ele bloqueou-me. A única forma que tinha de falar era através do Facebook e chamá-lo à atenção”.

“Sofri, estou a sofrer, preciso de ajuda”, acaba por dizer o cabeleireiro.

Veja o vídeo.