Os cães têm a capacidade de distinguir as palavras que utilizamos quando nos dirigimos a eles. Mas não é só as palavras que eles entendem, a forma como o fazemos, como a entoação, também conseguem distinguir.

Segundo um novo estudo da revista Science, os cães utilizam uma região do cérebro semelhante à utilizada pelos humanos, o que leva os investigadores a concluir que a capacidade de aprendizagem do vocabulário não é exclusiva do homem.

Para realizar o estudo, os cientistas colocaram 13 cães de raças diferentes numa máquina de ressonância magnética para avaliar as reações à linguagem. Os resultados mostraram que os cães reconheciam cada palavra de maneira diferente, independentemente da entoação, e que o fizeram utilizando o hemisfério esquerdo do cérebro, o mesmo que utilizado pelos humanos.

"Este estudo é o primeiro passo para compreender como os cães interpretam a fala humana e pode ajudar a entender a comunicação entre os cães e os humanos e torná-la mais eficiente", explica Attila Andics, investigador principal do estudo e professor na Universidade de Loránd, em Budapeste.