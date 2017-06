A Coreia do Norte diz ter encontrado a cura para o ébola, VIH e cancro.

De acordo com um comunicado do regime norte-coreano citado pelo The Independent, a vacina é composta por ginseng e outros ingredientes “secretos”.

Os cientistas norte-coreanos dizem que a vacina foi testada em África e que 56% dos pacientes portadores de VIH ficaram livres do vírus e os outros 44% registaram melhorias significativas.

Kim Jong-Un batizou a vacina como “Kumdang-2”.