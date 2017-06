O Nantes decidiu cancelar os dois encontros particulares com o FC Porto, que tinham ficado acertados aquando da mudança de Sérgio Conceição para o Dragão. O presidente do clube francês, Waldemar Kita, explicou não achar boa ideia receber os portistas neste momento, depois da "traição" do técnico luso.

"Não queríamos que o primeiro jogo se realizasse em Nantes, porque podia acontecer algo de mau. O Sérgio Conceição traiu a confiança de toda a gente. O FC Porto também não podia organizar este jogo em sua casa este ano. Posto isto, eles propuseram-nos jogar no próximo ano", revelou o dirigente gaulês, em declarações ao jornal francês "Ouest France".