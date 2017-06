Está encontrado o adversário do Sporting para o jogo de apresentação aos sócios, em Alvalade, no próximo dia 22 de julho: é o Mónaco, campeão francês e semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões, orientado por Leonardo Jardim.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelos leões, antevendo assim o regresso do técnico madeirense a Alvalade. Jardim foi, recorde-se, o primeiro treinador contratado por Bruno de Carvalho, tendo levado o Sporting ao segundo lugar em 2013/14, na temporada que se seguiu à pior da história do clube.

Sete dias depois, o Sporting irá defrontar a Fiorentina no Troféu Cinco Violinos, sendo que pelo meio, a 26 de julho, em Rio Maior, realizará um particular com o Vitória de Guimarães.

PARTICULARES DO SPORTING JÁ CONFIRMADOS

Belenenses, 7 de julho, no Estádio do Algarve

Fenerbahçe, 12 de julho, na Suíça

Valencia, dia 13 de julho, na Suíça

Basileia, dia 15 de julho, na Suíça

Marselha, dia 18 de julho, na Suíça

Mónaco, dia 22 de julho, em Alvalade

V. Guimarães, dia 26 de julho, em Rio Maior

Fiorentina, dia 29 de julho, em Alvalade