Uma jovem malaia que sofreu anos de abusos psicológicos por ter o corpo coberto de sinais pode estar prestes a ser coroada Miss Universo.

Evita Delmundo tem 20 anos e toda a vida viveu com a cara e o corpo cobertos de grandes sinais. Depois de anos a ser chamada de “monstro” e a sofrer ataques de colegas e pessoas na rua, Evita aprendeu a ver a beleza nos seus sinais e recusou submeter-se a cirurgias para remover estas manchas.

“Na escola primária ninguém queria ser meu amigo. Era, basicamente, uma menina que vivia isolada”, disse à revista Elle Malásia.

A jovem foi ganhando confiança no seu corpo e hoje tem uma conta no Instagram onde exibe os seus sinais com orgulho. É uma forte concorrente à vitória no concurso Miss Malásia, passando automaticamente para a competição Miss Universo.