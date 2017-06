No nosso dia-a-dia existem coisas que fazemos automaticamente. No entanto, não estamos a fazê-lo da melhor maneira

Existem hábitos que acabam por ser prejudiciais. Veja quais são as coisas que está a fazer de forma errada.

- Abrir pistachos: Quando parece que o pistacho está muito fechado esforça-se para o abrir, acabando por esmagá-lo. No entanto, opte por usar a casca de outro pistacho para o ajudar a abrir.

- Colocar demasiada pasta na escova de dentes: O excesso de espuma pode dificultar a escovagem, por isso deve colocar uma quantidade do tamanho de uma ervilha para que a escove corretamente os seus dentes.

- Conservar o cacho de bananas inteiro: o ideal é separar as bananas para que não amadureçam todas ao mesmo tempo.

- Comer batatas fritas diretamente do pacote: Para não ficar com as mãos cheias de gordura experimente colocar as batatas numa taça.

- Lavar cogumelos: Passar os cogumelos por água faz com que percam sabor. Assim, para remover a terra o melhor é esfregá-los com um pano húmido.