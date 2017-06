Donald Trump voltou a causar polémica no Twitter. Desta vez utilizou a rede social para ofender uma apresentadora e o seu colega, fazendo comentários sobre uma eventual operação plástica.

Mika Brzezinski e Joe Scarborough, os apresentadores do ‘Morning Joe’, da MSNBC, fizeram alguns comentários acerca do presidente dos Estado Unidos da América, que levou a que Trump voltasse a usar o Twitter como forma de resposta.

Trump escreveu que a apresentadora era maluca, tinha um QI baixo gozou com uma eventual cirurgia estética. O coapresentador também não escapou. O Presidente dos EUA chegou mesmo a dizer que Scarborough era um psicopata.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!