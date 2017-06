No Castletroy Golf Club, em Kilbane, o campeão nacional de sub-16 somou 240 pancadas, 24 acima do Par, após voltas de 85, 75 e 80, ficando fora do top-100 entre 144 jogadores, portanto, muito longe do cut que hoje se definiu para os 50 primeiros classificados e empatados.

Após a segunda volta de ontem, em que melhorou 33 posições, para ficar às portas do top-100 (em 101º), ainda se pensou que uma boa terceira volta pudesse lançá-lo, mas as condições meteorológicas pioraram, dificultando esse objetivo.

Ao Gabinete de Imprensa da FPG, o jogador do Club de Golf de Miramar, que deslocou-se à Irlanda acompanhado do seu pai, José Pedro Pontes, fez uma análise bastante lúcida da sua prestação:

«O que me estragou o jogo foi principalmente o primeiro dia. Nos últimos seis buracos cometi sempre mais do que um erro por buraco e não estava em mim, sentia-me estranho e desconfortável, apesar de ter tentado dar sempre o meu melhor.

«Ontem joguei um bom golfe e poderia ter acabado no Par ou abaixo, mas dei duas pancadas de saída falhadas que me provocaram bogeys. Este campo é muito estreito e não perdoa se falharmos o fairway.

«Hoje o tempo está mau, muito vento rajadas fortes e eu joguei mais ou menos bem. Mas fiz 2 duplos seguidos por causa dos tee shots e falhei um putt muito curto… os erros pagam-se caros.

«De qualquer modo, tiro sempre vantagens de estar aqui, mesmo não tendo os resultados pretendidos. Ganho experiência em jogar nos palcos internacionais. Os erros levam-nos e aprender para evitá-los cada vez mais. Também vou-me habituando cada vez mais a estes ambientes e percebo que fora do país é outra liga, outro ambiente, outros jogadores. Há que continuar em frente, lutar e trabalhar para conseguir o que quero».