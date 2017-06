Maya criticou esta quarta-feira em pleno direto, o facto de Carolina Deslandes não estar em boa forma física.

As reações ao comentário da taróloga não foram as melhoras e a cantora fez questão de deixar uma publicação no Facebook, em que explica que apenas mostrou o seu corpo para dar força a outras mulheres na mesma situação, sublinhando que cada uma reage à gravidez de forma diferente. Contudo não ficou sem resposta.

Maya voltou a comentar o assunto e reforçou a sua opinião sobre a forma física da artista.

“O que eu achei é que esta barriga não me oferecia garantias que isto fosse saudável, não acho que ao fim de um mês tenha de se mostrar uma questão destas como se fosse uma coisa muito boa. Continuo a achar que há aqui um problema implícito de saúde. O que eu acho é que esta fotografia não é uma fotografia que sirva de exemplo.”, afirmou durante um programa de televisão.

“Eu estou muito habituada a ser criticada, há muito anos que sou criticada e lido muito bem com isso. Portanto quando as pessoas fazem críticas a ofender-me só quem não me conhece é que acha que eu fico ofendida”, concluiu.