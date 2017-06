O antigo diretor do Banco Espírito Santo da Madeira, João Alexandre Silva, foi detido esta quarta-feira, no âmbito do chamado processo ao Universo GES, avança a SIC Notícias.

João Alexandre Silva tinha sido também o representante do banco na Venezuela, país onde o BES tinha quase oito mil clientes.

O antigo responsável ficou sujeito a prisão domiciliária e está proibido de estabelecer contactos.

Ainda de acordo com a SIC Notícias, João Alexandre Silva foi detido pelo procurador José Ranito, responsável por esta investigação, tendo sido já levado a primeiro interrogatório frente ao juiz Carlos Alexandre.

João Alexandre Silva faria a ligação entre Ricardo Salgado e as autoridades venezuelanas.