Cerca de dois milhões de pensionistas serão abrangidos pela atualização extraordinária das pensões, a ser concretizada já em agosto. Esta atualização extraordinária das pensões vai custar 194 milhões de euros adicionais, anualmente, ao Estado. No entanto, este ano, o valor a gastar será mais baixo: 83 milhões de euros por começar a ser pago a partir de agosto.

A medida foi aprovada esta quinta-feira em Concelho de Ministros e foi revelada pelo ministro Vieira da Silva.

No caso dos pensionistas que tenham visto uma das suas pensões actualizada entre 2011 e 2015, o montante de aumento será o necessário para perfazer seis euros face a dezembro (descontando o aumento de janeiro).

No caso dos que não tiveram qualquer actualização nesses anos o aumento de Agosto será o suficiente para perfazer 10 euros.

“São abrangidos os pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de Segurança Social e os pensionistas por aposentação, reforma e sobrevivência do regime de proteção social convergente cujo montante global das pensões em julho de 2017 seja igual ou inferior a 1,5 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, 631,98 euros”, lê-se num esclarecimento após o Conselho de Ministros.