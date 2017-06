O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a almoçar com o primeiro-ministro, António Costa, esta quinta-feira em Belém, para falarem sobre o incêndio de Pedrogão Grande, sabe o i.

Este almoço entre as duas principais figuras do Estado acontece extra agenda oficial que conta já com um encontro semanal entre Presidente e primeiro-ministro.

O Presidente, sabe o i, faz questão de ficar ao corrente do que está a ser feito para apurar causas e responsabilidades dos procedimentos durante o combate ao incêndio de Pedrogão Grande, no qual morreram 64 pessoas.

Este almoço é, assim, a primeira medida de Marcelo para pressionar o Governo, mais precisamente António Costa, para que o assunto não seja esquecido. Promessa que fez aos portugueses.

Marcelo exige que haja esclarecimentos em tempo útil e colocou um prazo máximo de um mês, ou seja antes das férias do Parlamento, avançou o i no sábado.