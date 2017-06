Foi com humor que o conceituado académico britânico Timothy Garton Ash falou sobre a saída britânica da União Europeia, diante de vários membros do corpo diplomático, da política nacional e da academia. Num jantar-palestra organizado pelo Estoril Political Forum deste ano – um encontro da Universidade Católica sobre ciência política –, Garton Ash falou sobre o Brexit, a Europa e Winston Churchill.

Conhecido pela sua posição firmemente a favor da permanência na União Europeia, que vem defendendo em jornais como o “Guardian” e o “Telegraph”, o filósofo político começou por pedir desculpa à embaixadora do Reino Unido, que estava presente, Kirsty Hayes, pedindo-lhe para “fazer ouvidos moucos” ao que diria a seguir. O pedido, de seguida, revelou- -se justificado.

“Cada vez que oiço nas notícias que Boris Johnson é ministro dos Negócios Estrangeiros, belisco-me para ter a certeza de que não estou a viver um pesadelo”, afirmou, para risada geral. É que Boris é o chefe direto da embaixadora, que escutava o orador na primeira mesa de frente para o púlpito. Para Garton Ash, Johnson é prova evidente da “falta de realismo” que assola o executivo britânico em relação às negociações para o Brexit.

“Não podemos rir-nos como solução para atravessar o Brexit”, disse. “Nem se pode ter tudo: rejeitar o livre movimento de pessoas e querer fazer parte do mercado único”, esclareceu depois, com algumas pontadas de ironia sobre a biografia profissional de Boris Johnson.

“Foi um jornalista bastante divertido. Inaugurou as fake news, de certo modo.” O hoje ministro e parlamentar na Câmara dos Comuns foi em tempos correspondente do “Daily Telegraph” em Bruxelas, suscitando várias controvérsias entre Londres e a União Europeia.

Segundo Garton Ash, democracia não pode ser “um homem e um voto só uma vez” pois, se “for somente um ato único, deixa de ser democracia” – isto sobre o referendo que ditou o pedido de saída do reino da União Europeia.

As críticas ao governo atualmente em Downing Street, no entanto, não ficaram por aí. “Dói--me que Theresa May ande de mão dada com Donald Trump. Não é assim que defendemos a liberdade”, vaticinou Timothy Garton Ash em frente da representante do governo de May em Portugal, a já mencionada embaixadora.

Garton Ash, embora admita que o seu pai, “que lutou na Segunda Guerra Mundial”, votaria pela saída da União Europeia, considera que o Brexit não deixa de ser “o maior ato auto-prejudicial desde a doutrina do apaziguamento”: a tolerância para com a Alemanha nazi de Hitler, defendida pelos governos de três primeiros-ministros britânicos entre 1935 e 1939, a que Churchill se opôs e que desembocou na ii Guerra Mundial.

A embaixadora Hayes, que introduziu a palestra do seu compatriota e crítico, recitou Winston Churchill: “Entre a Europa e o mar aberto, escolheremos sempre o mar aberto.”

Mantendo a coerência do que vem dizendo até na comissão parlamentar dos Assuntos Europeus, Hayes reafirmou: “Estamos a deixar uma instituição, e não um continente.”

“A Grã-Bretanha sempre foi e será sempre um poder europeu”, disse a diplomata. “Somos um país europeu e orgulhoso da nossa herança europeia”, insistiu, em jeito de conclusão.