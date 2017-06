Cláudio Bravo foi o guardião da baliza do Chile, que impediu a equipa Portuguesa de marcar um único golo nas grandes penalidades, nas meias-finais da Taça das Confederações.

Poucas horas depois, houve pelo menos outro guarda-redes a executar a mesma proeza, sendo já considerado como o segundo ‘Bravo’.

Num jogo entre o FC Cincinnati e o Chicago Fire, que aconteceu na US Open Cup (Taça dos Estados Unidos), foi necessário recorrer às grandes penalidades para decidir o resultado do jogo. Mitch Hildebrandt, guardião de 28 anos, travou três dos quatro pontapés da equipa adversária.

Veja o momento.

❌❌❌: FC Cincinnati's Mitch Hildebrandt makes three saves in the shootout en route to an Open Cup upset win over Chicago (via @usl) pic.twitter.com/iwGptM4eUX