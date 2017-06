Com o objetivo de fazer um vídeo para o Youtube, uma jovem de 19 anos, disparou sobre o seu namorado.

Pedro Ruiz, o namorado de Monalisa Perez, estava a segurar uma enciclopédia de capa dura quando a jovem disparou contra ele. No entanto, o livro não foi o suficiente para travar a bala, como era o previsto pelo casal, e o Pedro acabou por morrer.

Segundo avançou a BBC, Monalisa partilhou nas redes sociais estar com algum receio relativamente ao vídeo.

O casal criou o canal em março com o objetivo de mostrar a vida de um casal adolescente enquanto pais.

A jovem que está grávida, foi presente a tribunal na quarta-feira e foi indiciada por homicídio, estando o nascimento do seu filho previsto para setembro.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈