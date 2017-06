O Aeroporto de Lisboa vai recrutar cerca de 50 pessoas para reforçar a sua equipa, anunciou a RHmais, empresa que está encarregue da seleção de candidatos.

Na linha da frente do recrutamento estão as funções de assistente de apoio ao cliente e técnicos de apoio ao “self check-in” para respostas ao aumento do fluxo de pessoas.

Num comunicado enviado para a comunicação social lê-se que as vagas irão abrir no início de julho: “As vagas estão abertas já no início de julho para todos os interessados em ter, após um período inicial de formação, uma experiência de desafios diários em turismo – principal motor de crescimento económico”.

““É crucial reforçar as equipas num período de maior afluência aos aeroportos, no sentido de continuar a oferecer um serviço certificado de excelência. Para os candidatos é uma oportunidade para uma ocupação de Verão e/ou de entrada no mercado de trabalho através de uma experiência relevante e que lhes permite desenvolver competências pessoais e laborais”, explica o mesmo comunicado.