Com fim do contrato com o clube dos Emirados Árabes Unidos, Al-Ahli, Lima está de regresso a Portugal. Segundo o jornal A Bola, o avançado brasileiro já se encontra em Lisboa para voltar a integrar o plantel encarnado.

Recorde-se que Lima já vestiu a camisola do Benfica entre 2012 e 2015, período em que as águias conquistaram dois campeonatos em Portugal, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça.