A responsabilidade política não vai aparecer nos relatórios

Este Governo reclamou todos os créditos pelos sucessos verdadeiros, aparentes ou virtuais, mas esconjurou toda e cada uma das desgraças ocorridas consigo ao leme

A única questão que ainda é medianamente incontroversa relativamente aos incêndios de Pedrógão Grande é que morreram (pelo menos e para já) sessenta e quatro pessoas. Estavam vivas e já não estão, ninguém, em tempo, lhes valeu. Quem tinha obrigação de garantir que tal não acontecesse, não o fez.

A morte de sessenta e quatro pessoas num mesmo incêndio no Portugal do século XXI muito mais do que profundamente estúpido, trágico, incompreensível e injusto, que é e muito – e mesmo que consideremos toda uma discutível plêiade de fatores anormais que vêm sendo invocados para justificar os números – é a única e suficiente demonstração que o sistema lhes falhou.

Perante esta constatação tão evidente que quase cega ao entrar pelos olhos dentro, ninguém assume responsabilidade de coisa nenhuma, e ninguém, num ato de pura humanidade se dirigiu às vitimas e se desculpou por não ter feito bem, ou se preferirem, melhor, o seu trabalho e cumprido as suas elementares funções.

O Governo, como quem não tem qualquer atribuição nesta matéria, impõe um primeiro proverbial silêncio, em alegado respeito às vítimas da sua inação, e refere aguardar inquéritos para saber se algo correu mal e o quê, quando sessenta e quatro pessoas e mais umas centenas de feridos dispensam, bem, mais indagações sobre causas e origens imediatas, para uma primeira certeza incontornável de que o Estado esteve mal e os portugueses mortos morreram e mantêm-se, neste particular, sós e sozinhos.

Bem sabe o Governo que os inquéritos que se seguem, e que este aguarda, perante o silêncio cúmplice e ensurdecedor dos antes histriónicos partidos do protesto, não trazem, nem servem para trazer, nada de novo sobre tal falha que o possa abalar.

Estas diligências, em cada um dos processos ou investigações que correm, é preciso que se recorde que servem apenas para recolher indícios de responsabilidades de vários tipos, desde as penais às disciplinares ou contratuais e que nenhuma ajuizará a componente ética do sistema, e a fundamental responsabilidade política dos governantes pelos seus governados por acção e por omissão.

Esta responsabilidade não é técnica, legal ou mensurável desta forma e portanto nenhum relatório final elucidará o Governo sobre o que deveria ter feito, e é por isso que nada havia a esperar de ninguém, para o Governo ter reposto, em tempo, a confiança dessa relação, em vez de se esconder atrás do apuramento das responsabilidades da cadeia de comando que devia chefiar, governando, mas que se prepara para imolar renegando-se a si mesmo e às suas funções e natureza.

É evidente que independentemente de todas as averiguações que consigam ultrapassar a volumosa desinformação já colocada em campo – e que em poucas horas ou dias já havia descoberto a árvore atingida pelo raio que começou o incêndio que já lavrava horas antes, que descobriu que as vítimas que se deslocaram por curiosidade para o seu trágico fim e o relatório que contraria a caixa negra do SIRESP ou do avião que afinal não caiu, e recebido um indulto generalizado do Presidente – a verdade é que nenhuma delas servirá para fazer o que ainda falta e que é assumir politicamente o que o governo já prometeu para as outras responsabilidades todas.

No fim dos inquéritos das auditorias e das demais diligências, ninguém espera (antes pelo contrário) que as várias responsabilidades a que aludimos acima entronque directamente pelo Governo dentro.

E é por isso – porque bem sabem que das investigações em curso podem sair, eventualmente, responsabilidades várias mas que nunca lhes tocarão – que a ideia de que o Governo aguarda, como um espectador medianamente interessado tais resultados, e não na sua condição de responsável máximo da cadeia de comando da estrutura responsável pela segurança dos seus cidadãos, cujo julgamento está feito e é óbvio, é, além de revoltante, absolutamente ignóbil e uma indignidade para as vítimas.

Este governo reclamou os créditos de todos os sucessos verdadeiros, aparentes ou apenas virtuais com que se deparou, mas esconjurou toda e cada uma das desgraças ocorridas consigo ao leme.

Em cenário de adversidade o Governo, colapsou, e entrou em modo de sobrevivência fechando-se sobre si mesmo e abjurando a sua função de chefia.

Mesmo admitindo que circunstâncias extraordinárias possam ter concorrido para o avolumar do que é certo todos os verões, é evidente que muita coisa correu mal, e que alguém tinha, pelo menos de reconhecê-lo e não de andar fugir até encontrar o proverbial bode expiatório.

A fuga ao julgamento político de quem manda é a negação da própria democracia.

Escreve à quinta-feira, sem adopção das regras do acordo ortográfico de 1990