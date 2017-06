Cristiano Ronaldo foi pai de gémeos ainda antes de disputar a Taça das Confederações. Apesar da derrota contra o Chile e do afastamento da seleção nacional da final da competição que se disputa em solo russo, o grupo luso mantém-se na Rússia até domingo para disputar o jogo dos terceiros e quartos classificados com o derrotado do jogo de hoje entre o México e a Alemanha.

Apesar disso, e visto que o objetivo maior, a conquista da prova, já não foi alcançado a FPF e o selecionador nacional decidiram dispensar o capitão, Cristiano Ronaldo, para que este possa "finalmente, ir conhecer os seus filhos".

Na mesma nota, a FPD lembrou que "o atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da Seleção Nacional, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer".

O Presidente da FPF e o Selecionador Nacional foram informados antes da Taça das Confederações pelo capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, que este tinha sido pai.

Entretanto, CR7 já respondeu, através das redes sociais, à decisão que o deixou "sensibilizado" e que "nunca esquecerei".