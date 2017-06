A confiança dos consumidores voltou a aumentar em junho, atingindo novos máximos. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a evolução favorável da confiança dos consumidores em junho “resultou do contributo positivo das expectativas relativas à evolução do desemprego, da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar, tendo as expectativas sobre a evolução da poupança contribuído negativamente”.

A confiança também cresceu na indústria transformadora, construção e obras públicas e comércio. No entanto, reduziu ligeiramente nos serviços, depois de ter atingido em maio o valor mais alto desde agosto de 2001.

Também na União Europa verificou-se uma melhoria da confiança nos setores da indústria, retalho e construção, bem como dos consumidores.

Considerando as cinco maiores economias da zona euro, o sentimento económico subiu marcadamente na Alemanha (2,4 pontos), França (2,2) e Holanda (1,6) e mais ligeiramente em Espanha (0,5 pontos), tendo-se mantido inalterado em Itália (0,0 pontos).

Na UE, a subida menos otimista deve-se a melhorias mais tímidas do sentimento económico nas maiores economias fora da zona euro: 1,1 pontos quer no Reino Unido, quer na Polónia.