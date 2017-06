Os Oficiais de Justiça vão avançar com greve e terá a duração aproximada de um ano e cinco meses, tendo início no próximo dia 13 de julho e estendendo-se até ao 31 de dezembro de 2018.

De acordo com informações divulgadas através de comunicado, os Oficiais de Justiça farão greve nos “períodos compreendidos entre as 12h30 às 13h30, bem como das 17h00 às 9h00 do dia seguinte".

Segundo os mesmos, "o Ministério da Justiça não dialoga, pese embora o show off; tenta desconsiderar os Oficiais de Justiça, confunde o espírito de abnegação e sentido de responsabilidade destes profissionais, com passividade, submissão e irresponsabilidade", revelam em comunicado.

Feitas as contas, segundo os sindicatos, cada "Oficial de Justiça presta, por ano, mais de duzentas horas de trabalho (es)forçado. É trabalho “forçado”, realizado fora do horário normal de serviço, não é remunerado, nem reconhecido, nem dignificado".