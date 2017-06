O número de estrangeiros a viver em Portugal tem vindo a cair. O número de estrangeiros desceu para 389 mil pessoas em 2015 (menos 1,6% do que em 2014), com a percentagem dos cidadãos oriundos de países lusófonos a abrandar e a situar-se nos 43,5% do total em 2015, indica o estudo revelado pela OCDE.

O Brasil continua a ter o maior peso na fatia dos novos residentes em Portugal, com 5.700 em 2015, o que representa uma percentagem de 15%. Segue-se a China, a Roménia, a França e Cabo Verde.

O relatório indica também que, desde 2012, o número de mulheres imigrantes tem vindo a diminuir, tendo em 2015 representado menos de metade dos novos residentes em Portugal.

Também o número de estudantes internacionais continuou a cair, tendo sido de 3.100 em 2015.

O número de pessoas que adquiriu a nacionalidade portuguesa desceu para 40.200 em 2015 (houve 52.400 pedidos), com o Brasil e os países africanos de língua oficial portuguesa a representar 31% e 33% de todas as naturalizações.

O número de "vistos gold", concessão de visto de residência a investidores estrangeiros, introduzido em 2013, caiu em 2015 para 800 (mais 1.100 familiares).

Esta descida deveu-se à suspensão do programa durante vários meses, devido a uma investigação criminal ligada a este processo administrativo alvo de fraude e outros crimes.

No entanto, a lei foi revista e já teve impacto em 2016 ao atingir os 1.400 casos.