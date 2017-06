Michelle Rodriguez, a atriz que interpreta a personagem Leticia Ortiz, “Letty”, em “Velocidade Furiosa”, ameaçou deixar os filmes caso a produção se recuse a melhorar os papéis das personagens femininas.

“Espero que eles decidam mostrar mais amor pelas mulheres no próximo filme. Ou terei que dizer adeus a esta série que tanto amo. Tem sido muito bom e estou grata com a oportunidade que o estúdio e os fãs me proporcionaram ao longo dos anos”, escreveu Michelle numa publicação partilhada na sua página de Instagram.