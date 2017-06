O cardeal George Pell, ministro das Finanças do Vaticano, disse hoje que pediu uma licença para se defender, já aceite pelo Papa, na sequência das acusações da polícia australiana sobre abusos sexuais. Pell é o principal conselheiro financeiro do Papa, o mais alto representante da Igreja católica na Austrália e também o mais alto membro do Vaticano a ser formalmente indiciado por crimes relacionados com abuso sexual de menores.

George Pell adiantou aos jornalistas que vai comparecer perante a justiça e negou as acusações, que classificou de "assassinato de caráter".

Greg Burke, porta-voz do Vaticano, disse que o papa Francisco autorizou a licença pedida pelo cardeal australiano, mas que George Pell mantém o cargo de máximo responsável pelas Finanças da igreja católica.

A polícia do Estado australiano de Victoria acusou o cardeal, de 76 anos, de alegados crimes de abusos sexuais de menores, tendo sido intimado a comparecer perante o tribunal de primeira instância de Melbourne, no dia 18 de julho.