Um pouco de cortesia na estrada, por favor

Buzinei furiosamente e quando o ultrapassei apontei com o indicador para a cabeça, num gesto que queria dizer, sem margem para dúvidas: “Estás maluco?!”

Costumo dizer que as estradas portuguesas estão cheias de condutores perigosos – e admito que eu até possa ser um deles. Mas há dois pecados em que tento não incorrer quando estou ao volante: a selvajaria e a imprudência. Comecemos pela imprudência.

Ninguém tem obrigação de ser um ás, como é evidente. Mas quem nasceu com menos dotes para a condução devia ter cuidados especiais. Só para dar dois exemplos, mudar de faixa sem fazer pisca ou entrar num cruzamento sem olhar, como se fosse de olhos fechados, não é boa ideia. Por outro lado há os carapaus de corrida que são imprudentes porque acham que conduzem tão bem que não precisam de cumprir as regras. Por mais de uma vez fui ultrapassado pela direita por motas a poucos centímetros do meu carro.

Um pequeno desvio e estava o caldo entornado... Mas queria concentrar-me sobretudo nesse traço de personalidade que os portugueses assumem assim que entram no carro – a selvajaria. Há dias, estava numa autoestrada quando um BMW de matrícula estrangeira me obrigou a uma travagem brusca: sem avisar, ignorou um traço contínuo e pôs-se à minha frente sem qualquer necessidade, pois tinha a sua faixa completamente desimpedida. Permitam-me esclarecer desde já: o selvagem não foi ele, fui eu. Buzinei furiosamente e quando o ultrapassei apontei com o indicador para a cabeça num gesto que queria dizer sem margem para dúvida: ‘És maluco?!’.

Ele pediu-me desculpa e eu fiquei de imediato cheio de remorsos. Nesse momento ocorreu-me que os portugueses têm fama de receber bem, são educados e simpáticos para quem vem de fora, mas no asfalto o caso muda de figura. Quem já ficou “horas” à espera com o carro parado porque não tinha prioridade e nenhuma alma caridosa o deixava passar sabe do que falo. Quem tem de ouvir buzinadelas estridentes porque cometeu um pequeno deslize também. O condutor português não perdoa. Mas a verdade é que um pouco de cortesia na estrada não custava nada. E só nos ficava bem.