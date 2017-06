Antigamente, era fácil apanhar um companheiro infiel: bastava ‘vasculhar’ as suas SMS ou os e-mails. Agora, a tecnologia funciona a seu favor e ajuda-os a esconder as mensagens trocadas com os amantes.

O Independent fez uma lista com as quatro aplicações que são usadas por parceiros infiéis para esconder os casos amorosos.

Private Photo

Até o ícone desta app engana os que procuram indícios de traição. Isto porque a Private Photo aparece no smartphone com o símbolo de uma calculadora. Só depois de colocar uma password é que a ‘verdadeira app’ aparece – esta armazena centenas de fotografias que nunca aparecerão na galeria do seu telefone.

Tiger Text

Os criadores desta app dizem que esta surgiu para ajudar empresários, mas a verdade é que as pessoas infiéis já se ‘apoderaram’ desta aplicação. Com este sistema, é possível configurar o smartphone para que se alguém ‘indesejado’ (como o amante) telefonar, a chamada seja reencaminha automaticamente para o voicemail, descreve o site da Bravo TV.

Nosy Trap

Esta app funciona para apanhar aqueles que tentam ‘vasculhar’ o seu smartphone. Sempre que estiver sem o telefone, ligue a aplicação e esta tirará uma fotografia a quem mexer no aparelho.

Fox Private Message

Se por acaso apanhar o seu parceiro a abanar o telefone de forma repentina, atenção: ele pode estar a usar a Fox Private Message. Esta app apaga as mensagens trocadas assim que se abana o smartphone. Depois de adicionar um número de telemóvel a esta aplicação, todas as mensagens são trocadas através da mesma, sem que passem pela caixa de entrada normal dos sistemas operativos.